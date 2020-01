Delmenhorst. Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst starten nach einer vierwöchigen Pause in die Rückrunde der Saison. Sie sind an diesem Sonntag beim Tabellenzweiten zu Gast.

Eine schwierigere Aufgabe kann es für die Handballer der HSG Delmenhorst, die sich nach ihrer vierwöchigen Weihnachtspause zurückmelden, kaum geben: Am Sonntag, 17 Uhr, gastiert der Tabellensiebte der Oberliga Nordsee beim ATSV Habenhausen. Der Gastgeber nimmt mit 20:4 Punkten die zweite Position ein und gilt als einziger ernsthafter Verfolger des führenden TV Cloppenburg (22:2). „Wir sind“, sagt Jörg Rademacher vor dem Gastspiel in der Bremer Hinni-Schwenker-Halle, „krasser Außenseiter.“

Alle HSG-Spieler im Training

Der Trainer der HSG hat seinen Schützlingen eine lange Pause gegönnt. Erst am Montag stiegen sie in die Vorbereitungsphase ein. „Die Spieler sollten mal richtig abschalten und ihre Krankheiten auskurieren“, erklärt Rademacher. „Die Vorbereitung ist knapp, aber das Risiko gehe ich ein.“ Am Montag seien alle Mann dabei gewesen. Eine gute Nachricht, nachdem sich die Handball-Spielgemeinschaft zuletzt mit großen Personalproblemen konfrontiert sah.

„Habenhausen ist nicht unsere Kragenweite“, stellt der Coach fest. Der Gegner strebe den Aufstieg an und sei breiter aufgestellt. Der ATSV stellt mit 278 Gegentreffern die beste Defensive. Habenhausen, so Rademacher, besitze seit Jahren eine gute Abwehr und verfüge über Spieler mit Gardemaß. Viele Bremer besäßen Drittliga-Erfahrung. Mit dem 33:27 brachte der Zweite dem Ersten dessen einzige Niederlage bei. Die vier Punkte ließen die Bremer beim 26:27 bei der SG VTB/Altjührden und beim 21:30 bei der HSG Barnstorf/Diepholz liegen.

Delmenhorster möchten sich gut präsentieren

Die HSG, so Rademacher („Wir sind noch nicht wieder bei 100 Prozent“), könne befreit aufspielen. Es gelte, sich gut zu präsentieren und Selbstvertrauen zu tanken. Obwohl seine Mannschaft im Dezember in Form von zwei nicht eingeplanten Niederlagen „Weihnachtsgeschenke“ verteilt hätte, sei Platz vier oder fünf in Reichweite. Der Rückstand gegenüber dem Tabellendritten VTB/Altjührden beträgt lediglich zwei Punkte. „Sollten wir Platz fünf bestätigen, wäre das super“, sagt der Trainer. Abschließend kommt er nochmals auf die beachtliche „Auszeit“ zu sprechen: „Die längere Pause war richtig. Sie war notwendig, um den Akku aufzuladen. Es wartet eine lange Rückrunde auf uns.“ Sie beginnt am Sonntag mit dem Gastspiel beim Vizemeister und Titelkandidaten ATSV Habenhausen.