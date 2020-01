Der Hockeyoberligist HC Delmenhorst möchte sich an diesem Samstag in der Willmshalle gegen Hannover 78 II durchsetzen. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Hockeyspieler des HC Delmenhorst treffen an diesem Samstag in ihrem wichtigen Oberliga-Heimspiel auf Hannover 78 II. Das HCD-Frauenteam tritt ebenfalls in eigener Halle an.