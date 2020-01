Bremen. Der Musiker Christopher von Deylen und der Kapitän Morten Hansen aus der TV-Dokumentation "Verrückt nach Meer" haben am Donnerstag das Bremer Sechstagerennen 2020 angeschossen. Das sagten sie zuvor über die Veranstaltung.

Ohnehin quält sich Musiker Christopher von Deylen schon mit Lampenfieber herum. Dass er als einer der zwei Startschützen der 56. Auflage der Bremer Sixdays auch noch mit einer Pistole herumhantieren musste, machte es für ihn da nicht unbedingt leichter. „So viel ich gehört habe, ist die ja Waffe nicht scharf, oder? Doch so langsam merke ich das Lampenfieber, so etwas mache ich nicht jeden Tag“, sagte der vor allem durch das Musikprojekt „Schiller“ bekanntgewordene Künstler während einer Pressekonferenz wenigen Stunden vor Beginn. Aber Entwarnung: Gemeinsam mit dem zweiten Startschützen, dem Kapitän Morten Hansen, hat von Deylen am Donnerstagabend das Sechstagerennen in der ÖVB-Arena eröffnet – ohne größere Zwischenfälle.

Erster Besuch bei den Sixdays

Genauso wie für von Deylen war es für Hansen der erste Besuch der Veranstaltung. „Ich bin ein großer Fan der Tour de France und des Giro d’Italia“, aber die Sixdays sind neu für mich. Neue Erlebnisse sind aber immer schön“, meinte Hansen, der durch die TV-Doku-Serie „Verrückt nach Meer“ Berühmtheit erlangt hat. Warum nun genau ein Musiker und ein Schifffahrtskapitän den Startschuss für das traditionsreiche Rennen gegeben haben? Nun, beide besitzen ein Fahrrad, wobei das natürlich nicht der Grund ist.

Sixdays Bremen kooperieren mit Sail Bremerhaven

Während von Deylen den Showaspekt der Veranstaltung repräsentiert, vertritt Hansen die „Sail Bremerhaven 2020“. Denn in diesem Jahr kooperieren die Sixdays und eine der größten Segelmessen. „Beide Veranstaltungen haben eine Bedeutung über die Region heraus. Ich bin mir sicher, dass sie ein großer Erfolg werden. Und entgegen anderer Behauptungen haben Bremen und Bremerhaven ein gutes Verhältnis“, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Dem konnte Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz nur beipflichten, er sprach von zwei herausragenden Veranstaltungen für das Bundesland.

Bei den Teilnehmern der Pressekonferenz, die von Radio-Bremen Moderator Marcus Rudolph geleitet wurde, spürte man die Vorfreude. Wenngleich es bei der Regelkunde noch haperte. Bovenschulte:

„Ich glaube aber, dass man auch kein Regelfachmann sein muss. Vielmehr nehme ich ohnehin die Ästhetik des Radsports auf und probiere, viel von der Taktik mitzukriegen. Mit jedem Rennen verbessern sich die Kenntnisse.“

Schlussendlich zeichnet sich das Event für Bremens Bürgermeister vor allem durch die besondere Atmosphäre aus. Eine Atmosphäre, die auch von Deylen beeindruckt. Er müsse die Regeln nicht verstehen, um vor Ort etwas zu fühlen – der Sport an sich und der Volksfestcharakter sorgten schon dafür. „Außerdem taucht immer wieder das Wort Tradition auf. Heutzutage hinterfragen wir alles, daher finde ich es toll, dass noch nie jemand an den Sixdays gerüttelt hat“, meinte der Musiker: „Es ist schön, dass es Veranstaltungen gibt, bei denen verschiedene Menschen zusammenkommen.“