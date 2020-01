Bookholzberg. Die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg treten an diesem Samstag zum ersten Mal im Jahr 2020 in eigener Halle an. Sie empfangen den TV Langen.

Der Tabellenstand? Zumindest im Moment allerhöchstens eine Nebensache. "Wir denken immer von Spiel zu Spiel", sagen Stefan Buß und Werner Dörgeloh, Trainer des Landesligisten HSG Grüppenbühren/Bookholzberg. Die Handballer gehen an diesem Samstag (19.15 Uhr, Ammerweg) als Spitzenreiter in ihre Heimpartie gegen den TV Langen. Die Coaches blicken dieser durchaus zuversichtlich entgegen: "Man hat zuletzt gesehen, dass sich die Mannschaft immer besser einspielt und gegen jedes Team schon gut gegenhalten kann", erklären sie.

Grüppenbühren/Bookholzberg will an starke Leistung anknüpfen

Die HSG (21:5 Punkte) hat fünfmal in Folge gewonnen. Dass sich die Verantwortlichen dennoch sehr wenig mit der Platzierung, die sich daraus ergeben hat, beschäftigen, liegt wohl auch daran, dass ihre Mannschaft bereits zwei Spiele mehr ausgetragen hat als die hinter ihr rangierenden Riegen des TV Oyten (20:2) und des TV Schiffdorf (18:4). "Wir konzentrieren uns erneut nur auf unser Team", sagt Buß. Das soll gegen Langen (Neunter mit 9:13 Zählern) natürlich an die guten Leistungen der zurückliegenden Begegnungen anknüpfen. In diesen überzeugte die HSG mit einer gut funktionierenden Deckung um Abwehrchef Tobias Sprenger im Mittelblock, konsequentem Konterspiel, temporeichen Kombinationen im Positionsangriff und einer konzentrierten Chancenverwertung. In der Vorbereitung auf die erste Partie vor eigenem Publikum im Jahr 2020 seien aber auch die kleinen Schwächen in der Defensive, die beim 38:22-Sieg bei der SVGO Bremen am Vorwochenende zu Beginn der zweiten Halbzeit aufgetreten waren, angesprochen worden, erzählt Buß. Er hofft, dass seine Vorgaben entsprechend umgesetzt werden können. Am Samstag wird einzig Torwart Jan Kinner verletzt fehlen.