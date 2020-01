Mannschaften des SV Baris Delmenhorst und des Blumenthaler SV treffen sich an diesem Samstag im Friedens- und Freundschaftsturnier in der Stadionhalle wieder. Im Vorjahr spielte Mert Tunc (links) für den Turnier-Ausrichter, Dario Cordes für den BSV. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Der SV Baris Delmenhorst richtet an diesem Samstag in der Stadionhalle sein Friedens- und Freundschaftsturnier aus. Önder Caki, Trainer des Fußball-Bezirksligisten, denkt zudem an den zweiten Teil der Feld-Saison 2019/20.