Bremen. An diesem Dienstag beginnen die Sixdays Bremen 2020. Das Teilnehmerfeld des Profi-Rennens verspricht attraktiven Sport und spannende Wettbewerbe – auch wenn die Vorjahressieger fehlen.

Die Spannung steigt. An diesem Donnerstag kurz nach 21 Uhr werden die beiden Bürgermeister Andreas Bovenschulte (Bremen) und Melf Grantz (Bremerhaven) sowie der aus der TV-Serie „Verrückt nach Meer“ bekannte Kapitän Morten Hansen die Fahrer des 56. Bremer Sechstagerennens auf die Reise schicken. Erwartet werden an den sechs Tagen insgesamt 60.000 Besucher.

Weltmeister startet in der ÖVB-Arena

Klar ist schon jetzt: Auf der teilweise neu verlegten Bremer Piste wird es am kommenden Dienstag, 14. Januar, neue Sieger geben, denn die belgischen Titelverteidiger Iljo Keisse und Jasper de Buyst sind nicht dabei. „Iljo ist schon auf dem Weg nach Australien, um an der Tour Down Under teilzunehmen“, erklärte Bremens sportlicher Leiter Erik Weispfennig. Aber auch ohne die beiden Belgier kann sich das Fahrerfeld der Profis einmal mehr sehen lassen.

Das Starterfeld Die zwölf Profi-Teams 1. Kenny de Ketele – Nils Politt B/D 2. Tristan Marguet – Maximilian Beyer CH/D 3. Henning Bommel – Roy Pieters D/NL 4. Moritz Malcharek – Melvin van Zijl D/NL 5. Moreno de Pauw – Leon Rohde B/D 6. Andreas Graf – Marc Hester A/DK 7. Wim Stroetinga – Nico Selenati NL/S 8. Bryan Boussaer – Stephen Bradbury B/GB 9. Theo Reinhardt – Morgan Kneisky D/F 10. Oliver Wulff Frederksen – Moritz Augenstein DK/D 11. Joshua Harrison – Hans Pirius AUS/D 12. Luca Felix Happke- Felix English D/IRL

Die Bremer können stolz sein, einen der derzeit besten Straßenfahrer Deutschlands an Land gezogen zu haben. Der 25-jährige Kölner Nils Politt machte nicht nur bei der letztjährigen Tour de France eine gute Figur, sondern glänzte unter anderem auch mit Platz zwei beim Eintages-Klassiker Paris-Roubaix. Allerdings ist Politt aber auf der Winterbahn nicht gerade ein alter Hase. Vor fünf Jahren bestritt er sein erstes und bislang einziges Sechstagerennen in Bremen. Dass Politt dennoch am Dienstag weit vorn landen könnte, liegt an seinem Partner, denn der Belgier Kenny de Ketele kennt sich in der ÖVB-Arena nach seinen Siegen 2016 und 2018 bestens aus.

Europameisterin Franziska Brauße startet in Bremen Seit einigen Jahren gehören die Frauen zum festen Bestandteil der Sixdays Bremen. Am Samstag und Sonntag werden sie in der ÖVB-Arena ihr Könnern zeigen. Am Samstag stehen diverse Wettbewerbe im Omnium an. Am Sonntag geht es dann mit dem Madison (Zweier-Teams) weiter. Im Vorjahr war die Holländerin Kirsten Wild die Dominatorin im Einzel. Die Deutschen Lisa Klein und Lisa Brennauer holten sich im Team den Madison-Sieg. Das Trio hat diesmal nicht gemeldet. Dafür ist unter anderem die 21-jährige Franziska Brauße dabei. Sie gewann im Oktober die Europameisterschaft in der 3000-Meter-Einerverfolgung. Zuvor war sie schon U23-Europameisterin geworden.

Aber dieses Duo wird mit Sicherheit keinen Alleingang hinlegen. Besonders Theo Reinhardt dürfte etwas dagegen haben. Der Sieger von 2018 (mit de Ketele) hat ab morgen den sehr starken Franzosen Morgan Kneisky an seiner Seite. Weispfennig berichtete:

„Mit ihnen ist auf alle Fälle zu rechnen, denn da vereinen sich insgesamt zehn Weltmeistertitel.“

Seine letzten Runden auf der 166 Meter langen Bremer Bahn wird Moreno de Pauw drehen, denn der Belgier wird seine erfolgreiche Karriere beenden. Passen muss dagegen Domenic Weinstein, Motor des deutschen Bahn-Vierers, der aufgrund von Knieproblemen absagte. Für ihn hat Weispfennig kurzfristig Ersatz aus der Schweiz verpflichtet: den 23-jährigen Nico Selenati. Er gewann 2018 Silber und Bronze bei den Junioren-Europameisterschaften. Selenati bildet mit dem Niederländer Wim Stroetinga ein Team.

Elite-Cup statt U23-Rennen Bremen war immer stolz darauf, auch den Sixdays-Nachwuchsfahrern eine Plattform zu geben. Das wird auch so bleiben. Zwar wurde der U23-Cup gestrichen, dafür aber der Elite-Cup installiert. „Der ist für Fahrer, die älter als 23 sind, den Sprung zu den Profis noch nicht geschafft haben, aber trotzdem gern fahren möchten“, so Bremens sportlicher Leiter Erik Weispfennig.

Sprinter absolvieren Mannschaftswettkampf

Im Fokus stehen in Bremen auch immer die Sprinter. Das ist an den kommenden Tagen nicht anders, wenn drei Fahrer aus dem Team Deutschland gegen drei Fahrer aus dem Team Europa antreten. Angeführt werden die beiden Mannschaften von Robert Förstemann (Deutschland) und Tomas Babek (Tschechien). Vor allem Förstemann ist hoch motiviert, konnte er das Bremer Rennen im vergangenen Jahr nach einem fürchterlichen Sturz, bei dem er sich einen Schlüsselbeinbruch zuzog, doch nicht beenden.