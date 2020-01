Delmenhorst. Die Oberliga-Handballer der HSG Barnstorf/Diepholz gehen mit einem neuen Trainer in den zweiten Teil der Saison 2019/20. Dag Rieken hat das Amt niedergelegt.

Kurz vor dem Start in den zweiten Teil der Saison 2019/20 der Handball-Oberliga der Männer hat die HSG Barnstorf/Diepholz auf ihrer Facebookseite bekanntgegeben, dass ihr Trainer Dag Rieken seinen Rücktritt erklärt hat. Er habe damit auf die anhaltenden sportlichen Probleme reagiert, heißt es in der Mittelung.

Barnstorf/Diepholz schwebt in Abstiegsgefahr

Barnstorf/Diepholz, das am 17. Januar (Heimspiel gegen den TV Bissendorf-Holte) wieder gefordert ist, belegt nach zwölf Partien mit 7:17 Punkten den elften Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den ersten der beiden Abstiegsplätze, den die TSG Hatten-Sandkrug belegt, beträgt nur einen Zähler. Die Sandkruger haben aber schon 13 Partien ausgetragen. In der zurückliegenden Saison hatte sich Barnstorf/Diepholz erst am vorletzten Spieltag den Ligaverbleib gesichert.

Sportlicher Leiter übernimmt auch den Trainerposten

Der 50-jährige Rieken war viereinhalb Jahre lang Trainer der HSG. „Die volle Überzeugung, es zu schaffen, war nicht mehr da. Deshalb habe ich die Reißleine gezogen“, sagte er der „Kreiszeitung“. Der Wildeshauser hatte zuvor von April 2009 bis Mai 2015 den TV Neerstedt betreut. Bei der HSG wird der Sportliche Leiter Heiner Thiemann bis zum Ende der Saison auch das Amt des Chefcoaches übernehmen. Co-Trainer bleibt Denis Maksimovich.