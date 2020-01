Delmenhorst. Die Organisatoren des Wintercups des VfL Stenum haben sich nach dem letzten Turnier der Serie mit einem Grillabend für ihre Arbeit belohnt, die Auswahl des Jahrgangs im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst feierte derweil einen Turniersieg: Neues aus der Fußball-Szene.

