Hude. Die Tischtennisspieler des TV Hude III haben im Bezirksoberliga-Derby beim VfL Wildeshausen einen 4:8-Rückstand wettgemacht. Ihre Aufholjagd wurde mit einem Remis belohnt.

Die Tischtennisspieler des TV Hude III haben einen Fehlstart in das Sportjahr 2020 noch gerade so eben abgewendet. Im Bezirksoberliga-Derby beim VfL Wildeshausen lagen Mannschaftsführer Cedric Meißner und seine Mannschaftskameraden lange zurück, retten sich mit einer eine Aufholjagd aber noch das 8:8.

Ergebnisse Bezirksoberliga Männer VfL Wildeshausen - TV Hude III 8:8. Grützmacher/H. Rang – C. Meißner/Lehmkuhl 3:2; Scherf/Schröder – Ewert/Piper 1:3; F. Rang/Hakemann – Schumacher/Zurhake 0:3; Grützmacher – C. Meißner 3:0; H. Rang – Ewert 3:1; Scherf – Schumacher 0:3; Schröder – Piper 3:0; F. Rang – Zurhake 0:3; Hakemann – Lehmkuhl 3:1; Grützmacher – Ewert 3:0; H. Rang – C. Meißner 3:0; Scherf – Piper 3:0; Schröder – Schumacher 0:3; F. Rang – Lehmkuhl 1:3; Hakemann – Zurhake 2:3; Grützmacher/H. Rang – Ewert/Piper 1:3.

In der Hinrunde hatten die Huder mit 8:10 Zählern, die ihnen Tabellenplatz sieben einbrachten, ihr Soll erfüllt. Das TVH-Team, dessen Saisonziel der Klassenerhalt ist, nahm vier Pluspunkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz (SV Quitt Ankum/4:14) mit in die Rückrunde. Eine Niederlage beim Vorletzten Wildeshausen (4:16) hätte die Lage deutlich verschlechtert. Doch dank einer starken kämpferischen Leistung holte der TVH dort einen 4:8-Rückstand auf. "Wir sind froh über das Ergebnis. Andererseits natürlich wenig zufrieden mit unserer Gesamtleistung", sagte Andreas Lehmkuhl, Hudes Nummer fünf.

Huder holen an den Positionen eins bis drei keinen Punkt

Schon in den zurückliegenden Spielzeiten tat sich der TVH gegen den Landkreis-Rivale immer wieder schwer. Das war am Sonntag nicht anders, denn die Wildeshauser sind stärker als es ihr neunter Platz vermuten lässt. Sie haben in dieser Saison aber Chancen, weitere Punkte zu holen, vergeben. Die Huder lagen nach den ersten Doppeln mit 2:1 in Führung, nahmen diesen Schwung aber nicht mit in die Einzel. Ganz im Gegenteil. Die Gäste bekamen gegen das VfL-Ensemble mit den vier ehemaligen Delmenhorster Routiniers Guido Grützmacher, Helmut Rang, Carsten Scherf und Frank Schröder große Schwierigkeiten. Auf den Positionen eins bis drei wurden die Huder richtig kalt erwischt: Sie verzeichneten bei ihrer 0:6-Ausbeute nur einen Satzgewinn.

Julian Ewert und Tom Piper retten dem TVH das Remis

Es waren die Huder Akteure auf den hinteren Positionen, die die Kohlen aus dem Feuer holten. Im mittleren und unteren Paarkreuz setzten sich Frank Schumacher und Neuzugang Mathis Zurhake mit je zwei Tagessiegen besonders in Szene. Zurhake verhinderte beim Stand von 6:8 den vorzeitigen K.o. seines Teams. Gegen Martin Hakemann lag er in Satz fünf schon mit 2:7 zurück, gewann diesen aber noch 11:9. Dieser Sieg war quasi der Weckruf für das Huder Doppel Julian Ewert und Tom Piper. Es behielt die Ruhe und erzwang mit einem 3:1 über Grützmacher/H. Rang das Remis.