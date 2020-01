Hude. Die Landesklasse-Handballer der HSG Hude/Falkenburg sind mit einem Remis in ihr Sportjahr 2020 gestartet. Der Aufsteiger punktete beim Tabellendritten, beim Elsflether TB II.

Während die Konkurrenz nach den Feiertagen und dem Jahreswechsel erst einmal die Trainingsarbeit aufgenommen hat, mussten die Landesklasse-Handballer der HSG Hude/Falkenburg bereits ihr erstes Punktspiel im Jahr 2020 bestreiten – und dies gegen den Elsflether TB II, ein Aufstiegskandidat, der vor der Partie lediglich vier Minuspunkte auf dem Konto hatte. Doch die gut vorbereitete Mannschaft von HSG-Trainer Martin Wessels zeigte sich in eigener Halle kampfstark und trotzte dem Tabellendritten mit dem 33:33 (16:16) einen Zähler ab.

Aufstellung HSG Hude/Falkenburg: Herden, Boekholt, Hinrichs, Schiewe, Fahsing, Burrell 3, Wiosna 10, Sparke 5/2, Wehrheim 2, Skormachowitsch 3, Harfst 4, Schultz 2, Rose 1, Tuchen 1.

Auszeit bringt HSG in die Spur

Nach einer Viertelstunde sah es allerdings nicht danach aus, als sollte die HSG an diesem Tag Aussicht auf einen Punktgewinn haben. Der Aufsteiger lag mit 5:10 zurück, weil die 3-2-1-Abwehr ebenso wenig funktionierte wie das Angriffsspiel. Wessels nahm eine Auszeit, in der er seinem Team die Umstellung auf die 5:1-Deckungsformation verordnete. Fortan lief es besser. Zudem machte sich die Hereinnahme von Torhüter Daniel Herden positiv bemerkbar. Nach dem 10:13 (22.) folgte die stärkste Phase der HSG, die im Angriff nun wesentlich druckvoller agierte und durch Sönke Harfst 15 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff zum 16:16 kam. Nach dem Wechsel blieb die Partie hart umkämpft. Keine der beiden Mannschaften konnte sich größere Vorteile verschaffen. So stand in der 57. Minute ein 32:32 an der Anzeigentafel. Zwei Minuten später gelang Luca Tuchen der 33:32-Führungstreffer für Hude/Falkenburg. Zwei Sekunden vor Schluss kam Elsfleth per Siebenmeter, den Marcus Nitkowski verwandelte, dann aber doch noch zum Ausgleich.