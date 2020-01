Hundsmühlen. Die Tischtennis-Abteilung des Hundsmühler TV rechnet damit, dass mehr als 300 Spielerinnen und Spieler am 11. und 12. Januar an ihrem internationalen Turnier teilnehmen. Sie nimmt noch Anmeldung entgegen.

Der Hundsmühler TV richtet am Wochenende 11. und 12. Januar sein internationales Tischtennis-Turnier aus. Der Klub aus dem Oldenburger Vorort rechnet mit mehr als 300 Teilnehmern. Sie werden an 24 Tischen in der Halle "Am Querkanal" in diversen Konkurrenzen um Sach- und Geldpreise kämpfen. Alle Ergebnisse fließen in den QTTR-Wert der Spielerinnen und Spieler ein.

Mixed-Konkurrenz rundet zweiten Turniertag ab

Die Klasseneinteilung erfolgt nach den aktuellen QTTR-Werten. Am Samstag, 11. Januar, eröffnen die Spielklassen Herren E und D das Turnier ab 9.30 Uhr. Die Herren der C-Klasse starten um 12.30 Uhr. Um 15 Uhr beginnt die Damenklasse C, gefolgt von den Herren B (15.30 Uhr). Der Sonntag steht morgens im Zeichen des Nachwuchses. Die Jungenklassen 1, 2 und 3 beginnen um 9 Uhr. Anschließend folgt die neue Jungenklasse 4 bis 900 QTTR-Punkte (10 Uhr). Sie wurde geschaffen, um Anfängern und sehr jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen in Turnieren zu sammeln, teilte der Ausrichter mit. Zeitgleich startet die Mädchen-Konkurrenz. Später versprechen noch die neue Turnierklasse Senioren Ü50 (ab 11 Uhr) sowie ab 13 Uhr die offene Klasse S/A hochklassige Ballwechsel. Die in Gruppenspielen ausgetragene Mixed-Konkurrenz (ab 14.30 Uhr) rundet den weiten Turniertag.

Für das Turnier können noch bis Freitag, 10. Januar, 19.30 Uhr, Meldungen per Email an turnier@tischtennis-htv.de abgegeben werden. Weitere Informationen gibt es unter www.tischtennis-htv.de.