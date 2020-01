Delmenhorst. Zwei Delmenhorster Mannschaften beenden die Winterrunde 2019/20 als Meister. Die Herren 60 des DLW-Sportvereins waren in der Bezirksliga erfolgreich, die Herren 50 des DTC in der Bezirksklasse.

Die Herren 50 des Delmenhorster Tennis-Clubs, Nummer eins der Bezirksklasse, haben bereits am vorletzten Spieltag die Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht. Beim TV Gut Heil Spaden setzte sich das Team mit 4:2 durch. Damit landete der DTC im fünften Spiel den fünften Sieg. Angesichts dieser Ausbeute und unter Berücksichtigung der hervorragenden Matchbilanz (27:3) sagt Mannschaftskapitän Torsten Spohler: „Wir müssen aus dieser Liga raus.“

DTC verliert zwei Einzel

Spohler und seine Mitstreiter taten sich beim 4:2 in Schiffdorf allerdings schwerer als erwartet. Mit dem 3:6, 0:6 gegen Sven Haushahn kassierte DTC-Spitzenspieler Axel Börgerding seine erste Saisonniederlage. „Das war eine Überraschung“, kommentierte Spohler. Den zweiten Punkt gab Thomas Schleper ab. Er verlor gegen Axel Poppe mit 3:6, 6:3 und 6:10. Spohler (6:0, 6:1 über Thomas Fliegel) und Hero Mennebäck (6:0, 6:2 gegen Jörg Heineke) waren für ein ausgeglichenes Zwischenergebnis nach den Einzeln verantwortlich. In den Doppeln sorgten Börgerding/Schleper (6:3, 6:1 gegen Haushahn/Poppe) und Spohler/Lürßen (6:2, 6:2 über Fliegel/Heineke) für das Erfolgserlebnis.

DTC-Doppel mit makelloser Bilanz

In den Doppeln traten die Delmenhorster stets in den genannten Besetzungen an. Das Ergebnis: Der frischgebackene Meister, der während der nächsten Wintersaison in der Bezirksliga antritt, gewann sämtliche zehn Partien. „In der Vergangenheit haben wir einige Male gewechselt und Spiele oftmals verloren“, blickt Spohler zurück. Der Meistertitel sei das Ergebnis einer „guten Mannschaftsleistung“. Der Aufsteiger, der in den fünf Treffen sieben Spieler einsetzte und auf den verletzten Josef Horstmann (Nr. 3) verzichten musste, bestreitet das letzte Punktspiel beim Tabellendritten TC Altenwalde. Selbst im Falle einer 0:6-Niederlage würden die Herren 50 des Delmenhorster TC als Meister die Ziellinie überqueren.

Die Bezirksliga-Herren 40 des TC Blau-Weiß Delmenhorst kamen gegen den Blexer TB über ein 3:3 nicht hinaus. Mit nunmehr 3:9 Punkten nehmen die Delmenhorster den sechsten und vorletzten Platz ein. Sie müssen mit dem TC Cuxhaven, der 2:10 Zähler meldet, absteigen. Mannschaftsführer Malte Hitz, Sven-Oliver Viet und Hitz/Gunnar Landwehr punkteten für die Gastgeber. Markus Dworak, Jens Uhlhorn sowie das Doppel Dworak/Uhlhorn (mit 6:3, 3:6 und 7:10) bezogen Niederlagen.

DLW-Team bleibt ungeschlagen

Ein weiterer Bezirksligist, die Herren 60 des DLW-Sportvereins Delmenhorst, beendeten die Saison mit einem 4:2 gegen den SV Strücklingen. Die DLW-Vertretung, die mit 11:1 Punkten die erste Position belegt, stand bereits vor dem Saisonfinale als Meister fest. Harald Marrek, Dieter Dreyer, Joachim Janicke, Hans Georg Ahrens, Erich Dauelsberg, Martin Frenzel und Jürgen Dauelsberg liefen in der Hallensaison für DLW auf.