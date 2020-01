Ganderkesee. Die Pony-Dressurreiterin Antonia Busch-Kuffner, die für den RV Ganderkesee startet, gehört zum deutschen Nachwuchskader 2020. Das hat die Reiterliche Vereinigung bekanntgegeben.

Die Dressurreiterin Antonia Busch-Kuffner, die für den RV Ganderkesee startet, gehört mit Kastanienhof Cockney Cracker zum Nachwuchskader Pony (NK1, Alterksklasse U16) der deutschen Reiterlichen Vereinigung. Der Verband hat jetzt bekannt gegeben, dass das der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) alle Bundeskader im Senioren- und Nachwuchsbereich für das Olympia-Jahr 2020 benannt hat.

Busch-Kuffner wurde wie im vergangenen Jahr in den höchsten Kader ihrer Altersklasse berufen. Diesem gehören außer ihr Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Coriander FH, Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Massimiliano FH, Shona Benner (Billerbeck) mit Der kleine Sunnyboy WE, Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen) mit Del Estero NRW, Lara Middelberg (Glandorf) mit Drink Pink und Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon an. Die Ganderkeseerin gewann in der zurückliegenden Saison 2019 mit der deutschen Equipe bei den Europameisterschaften im polnischen Strzegom die Bronzemedaillen. Ein weiterer ihrer vielen Erfolge war der Sieg im Preis der Besten in Warendorf.