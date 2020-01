Bookholzberg. Die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg tritt als Tabellenzweiter der Handball-Landesliga bei der SVGO Bremen an. Ihr Trainer Stefan Buß kann mit einem vollen Kader planen.

Die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg eröffnen das Punktspieljahr 2020 mit einem Auswärtsspiel. Sie gastieren am morgigen Sonntag ab 16.30 Uhr bei der SVGO Bremen. Ihr Ziel vor dem Vergleich mit dem Liga-Schlusslicht (3:19 Punkte) ist klar: die Festigung des zweiten Tabellenplatzes.

HSG will Gastgeber nicht unterschätzen

Grüppenbühren/Bookholzberg gewann das Hinspiel am zweiten Spieltag der laufenden Saison mit 34:29. Anschließend entwickelte sich die Spielzeit für die beiden Mannschaften unterschiedlich. Die HSG, die mit einem Remis gestartet war, ließ acht weitere Siege und zwei Niederlagen folgen. Die Mannschaft, die seit Beginn der Vorbereitung von Stefan Buß trainiert wird, setzte sich in der Spitzengruppe fest und mischt im Rennen um den Aufstieg in die Verbandsliga mit. Die Bremer rutschten dagegen in den Kampf gegen den Abstieg ab. Doch Buß wird seine Spieler eindringlich davor warnen, die Gastgeber zu unterschätzen. Sie präsentierten sich in ihren letzten Begegnungen vor der Winterpause in ansteigender Form. Der HSG-Coach wird sein Team trotz der knappen Vorbereitungszeit, über die Feiertage waren die Hallen im Landkreis geschlossen, daher intensiv auf die Partie einstellen, um keinen Rückschlag zu erleiden. Entscheidend werde das Offensivspiel seines Teams sein, erklärt Buß, denn in der Erwin-Büchler-Halle an der Sperberstraße gibt es eine Besonderheit: „Wir müssen uns im Angriff sehr konzentrieren und sicher abschließen. Einigen meiner Spieler wird wohl das Ballharz etwas fehlen. “ Auch dem Umschaltspiel nach Ballgewinnen in der Deckung käme eine wesentliche Bedeutung zu, wenn der zehnte Saisonsieg eingefahren werden soll.

Der HSG-Coach kann personell aus dem Vollen schöpfen. Er hat deshalb die Qual der Wahl, wen er für das morgige Spiel aus seinem Kader streichen muss.