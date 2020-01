Hoykenkamp. Die TS Hoykenkamp richtet an diesem Sonntag ein Handballturnier für Mädchenteams der Altersklasse D-Jugend aus. Da die Halle Heide geschlossen ist, wird es in Elsfleth ausgetragen.

Die Handball-Abteilung der TS Hoykenkamp ist an diesem Sonntag Ausrichter eines Turniers für Mädchenteams der Altersklasse D-Jugend. Da die Gemeindehallen am Wochenende noch geschlossen sind, wurde es von der Halle Heide in die Stadthalle Elsfleth verlegt, teilte Thorsten Stürenburg aus dem Organisationsteam jetzt mit. Und es wird nur an einem Tag gespielt. "Da drei weitere Auswahlmannschaften aufgrund der Verschiebung abgesagt haben", erklärte Stürenburg: "Nichtsdestotrotz wird es abwechslungsreich zugehen."

Vier Teams ermitteln Turniersieger

In der Elsflether Stadthalle (Oberrege 16) treten ab 10 Uhr die in drei Teams eingeteilten Auswahlspielerinnen der Handballregion Oldenburg (HRO) und die Mannschaft der Region Emsland/Bentheim an. Der Turniersieger wird im Modus jeder gegen jeden ermittelt. Für die HRO laufen Aktive der HSG Hude/Falkenburg, der TS Hoykenkamp, des TSV Ganderkesee, des VfL Rastede, des TuS Augustfehn, des Elsflether TB, des VfL Oldenburg, des TvdH Oldenburg, des AT Rodenkirchen und der HSG Friesoythe auf.

HRO-Sichtungsteam trifft auf Hude/Falkenburg

Anschließend, ab 15 Uhr, wird das Sichtungsteam der HRO gegen die C-Mädchen der HSG Hude/Falkenburg, die in der Oberliga um Punkte kämpfen, antreten, teilte Stürenburg mit. Diese HRO-Auswahl besteht aus Spielerinnen der Vereine Hoykenkamp, Hude/Falkenburg, Ganderkesee, Friedrichsfehn/Petersfehn, TSG Hatten-Sandkrug und TvdH Oldenburg.