Hude. Die Winterpause bei den Huder Tischtennisspielern ist vorbei. Zum Rückrundenauftakt in der Verbandsliga kommt es am Samstag in der Hoheluchthalle zum Derby zwischen Hude I und Hude II.

Nach relativ kurzer Pause kämpfen die Verbandsliga-Tischtennisspieler des TV Hude I und II bereits am ersten Wochenende nach dem Jahreswechsel schon wieder um Punkte. Bei ihrem Rückrundenauftakt treffen beide Formationen im internen Vereinsduell aufeinander. Außerdem muss Hudes Reserve zusätzlich noch gegen die TSG Dissen ran.

Herbstmeister TV Hude I (17:1 Punkte) geht mit der Vorgabe von drei Zählern Vorsprung auf den Hauptrivalen TSV Lunestedt II (14:4) in die zweite Halbserie. Das wird am Schluss, so natürlich die Hoffnung im Lager der Hiesigen, zum angestrebten Titelgewinn plus Oberliga-Aufstieg reichen. Die Spieler des TV Hude II haben mit Vorrundenplatz drei alle Experten und auch sich selbst total überrascht. Das realistische Ziel bleibt bei 12:6 Punkten trotzdem weiter der Klassenerhalt. Diesbezüglich hat die Truppe im alten Jahr prima vorgelegt und will davon in den nächsten Wochen zehren.

Am Samstag, um 13 Uhr in der Hoheluchthalle an der Lerchenstraße, bildet das Heimspiel gegen Dissen den offiziellen Rückrundenauftakt für den TV Hude II. Nach seiner positiven Weiterentwicklung und des jetzt höheren TTR-Wertes muss die Zweite den Verlust ihres Jugendspielers Sören Dreier an die Erste kompensieren. Die neue Aufstellung lautet nach dem "Muss-Wechsel": Finn Oestmann, Uwe Schmitt, Marco Stüber, Dietmar Scherf, Alexander Hilfer und Christopher Imig. Selbst wenn die Truppe wie in der Hinrunde des öfteren auf Ersatz angewiesen sein wird, sie verfügt über beste Chancen ihr Ziel zu erreichen. Mit einem Heimsieg gegen Dissen könnte man sich bald sogar höheren Zielen widmen. In der Hinrunde kassierten Spitzenspieler Finn Oestmann und Kollegen insgesamt nur drei Niederlagen. Eine davon beim 6:9 in der TSG-Halle, wo man allerdings deutlich ersatzgeschwächt antreten musste. Motivation genug, den Spieß bei der Revanche in den eigenen vier Wänden umzukehren.

Im Anschluss gegen 17 Uhr findet das Derby zwischen beiden Huder Vertretungen statt. Im Hinspiel herrschte aufgrund mehrerer Ersatzleute hüben wie drüben auf dem Spielformular ordentlich "Kuddelmuddel". Die Erste siegte damals ohne Glanz knapp mit 9:7. Was erwartet die Zuschauer im Rückspiel, wo die Erste im Titelrennen definitiv nichts zu verschenken hat? Das Ganze könnte ähnlich kurios ablaufen. Denn wie man hört, so gibt es von Spielern der Ersten aus diversen Gründen schon Absagen. Offiziell stehen beim TVH I im Kader: Ryan Farrell, Florian Henke, Sören Dreier, Gerrit Meyer und Marc Engels. Wer aus diesem Reigen für das Derby tatsächlich zur Verfügung steht, dieses Geheimnis wird erst am Spieltag selbst gelüftet.