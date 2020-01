Delmenhorst. Er ist nicht nur Organisator, sondern auch Rekordgewinner beim Don Seefeldt-Barna-Gedächtnisturnier: Thorsten Ramke. Im Einzel gewann er gegen Simon Book seinen zehnten Titel.

Beim „Don Seefeldt-Barna-Gedächtnisturnier“ des Tischtennisclubs TTSC 09 Delmenhorst hat Thorsten Ramke seiner beachtlichen Sammlung einen weiteren Titel hinzugefügt. Bei der 26. Auflage landete der Rekordchampion zum zehnten Mal ganz oben auf dem Treppchen. Beim „Barna-Turnier“ des Jahres 2019 in der Lessinghalle nahmen 19 Spieler teil. Darüber war Cheforganisator Thorsten Ramke sehr zufrieden. Denn das bedeutete im Vergleich zum Jahr davor (15 Teilnehmer) einen Zuwachs. „Es war ein schönes Turnier, das wie immer viel Spaß gemacht hat. Auch einige Cracks, die wie beispielsweise Ralf Meißner länger nicht dabei waren, haben wir gerne begrüßt.“

Fröstelnde Temperaturen in der Halle

Bei seinem Resümee bemängelte Ramke lediglich die fröstelnden Temperaturen in der Halle. Denn trotz vorheriger Anmeldung bei der Stadt blieb die Heizung kalt. Mollig warm wurde den Spielern dafür spätestens beim Wettkampf an den Tischen. Es galt mit den heutzutage eher unorthodoxen Barna-Schlägern (Noppenbeläge beidseitig ohne Unterschwamm) bestmöglich umzugehen. Die Vorrunde wurde in Gruppen gespielt. Die ersten Beiden erreichten anschließend das K.o.-Feld. Neben Topfavorit Ramke trumpfte in der anderen Tableauhälfte sein TTSC-Klubkollege Simon Book stark auf. Von der Spielweise her ein Umstand der Ramke, wie er später nach seinem glatten 3:0-Finalsieg gegen Book selbst zugab, sehr entgegen kam.

Im Doppelwettbewerb konnte Ramke mit Karsten Kukemüller seinen Titel aus dem Vorjahr indes nicht verteidigen. Sieger wurde Thomas Urlbauer (SG Jahn/DTB) mit seinem Partner Niklas Jabs vom Oldenburger TB. Sie bezwangen im Endspiel Andreas Lehmkuhl/Holger Lebedinzew vom TV Hude mit 3:1-Sätzen.