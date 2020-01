Ganderkesee. Er war bereits von 1989 bis 2016 beim TSV Ganderkesee. Seit November ist Andreas Heldner zurück als Leiter der Fußballabteilung.

