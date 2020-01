Delmenhorst. Auch der Januar bleibt die Zeit der Hallenturniere. Ein Höhepunkt wird die Futsal-Meisterschaft vom 24. bis 26. Januar in Hatten sein.

Titelkämpfe in Hatten. Die Futsal-Meisterschaft des Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst steht bei den Herren am 24., 25. und 26. Januar in Hatten (Halle an der Schultredde 17b) auf dem Programm. Als Ausrichter fungiert die TSG Hatten-Sandkrug.

Testspiele der VfL-Frauen. Die Bezirksliga-Frauen des VfL Wildeshausen bestreiten am Samstag, 15. Februar, 12 Uhr, ein Vorbereitungsspiel beim Verbandsligisten ATS Buntentor II. Am Sonntag, 23. Februar, 13 Uhr, stattet der VfL dem Landesligisten ATSV Sebaldsbrück einen Besuch ab.

Turnier der Werder-Fans. Die Sportarena an der Lethestraße bildet am Samstag den Schauplatz eines Hallenturniers. Die Rolle des Gastgebers übernimmt der Werder-Fanclub Stars (Delmenhorst/Ganderkesee). Die Teilnehmer spielen um den Stars-Wanderpokal.

Neue B-Lizenzinhaber in Heidkrug. Mit Jugend-Abteilungsleiter Michael Wild und Denis Lubrich meldet der TuS Heidkrug zwei neue B-Lizenzinhaber. Wild trainiert die U15 und U 13, Lubrich ist für die U11 verantwortlich.

Stenumer zeigen sich zufrieden. Die Verantwortlichen des VfL Stenum zeigen sich mit dem Verlauf des 12. Wintercups, der in der Schierbroker Halle Altengraben stattfindet, sehr zufrieden. Die Liste der Sponsoren wird von Erima, Sport Duwe, Allianz Bendt und Allianz Hoolt angeführt.

Nachholspiel der Jahn-Frauen. Die Regionalliga-Frauen des TV Jahn gehen davon aus, dass die Begegnung mit Hannover 96 am Sonntag, 23. Februar, nachgeholt wird. Diese Partie musste am 8. Dezember aufgrund der Witterungsverhältnisse abgesagt werden. Während der Vorbereitungsphase beteiligen sich die Delmenhorsterinnen an einem Turnier des TuS Schwachhausen.

Lob für TuS-Turnierleitung. Michael Wild, Frank Ritter und Denis Lubrich, die die Futsalturnier-Trilogie des TuS Heidkrug, die unter dem Titel „Sport Duwe-Derby Star Cup 2019“ in der Halle am Stadion über die Bühne ging, leiteten, ernteten viel Lob für ihre Arbeit. „Es macht immer wieder Freude, hier zu pfeifen.“ betonte Michael Koch, einer der Unparteiischen und 2. Vorsitzender des Fußballkreises.

Und zu guter Letzt. Den Zuschauern der Heimspiele der Regionalliga-Frauen des TV Jahn ist nicht verborgen geblieben, dass Stadionsprecher Torsten Bölts eine, sagen wir mal, blumige Sprache favorisiert. Bei einem Beitrag für die aktuellen „Jahn-Nachrichten“ macht er keine Ausnahme. Bölts schreibt darin, dass die Atmosphäre bei den Auftritten im Delmenhorster Stadion ihresgleichen suche. Er erwähnt unter anderem die „Stadionshow“ und schwärmt von einem „stimmungsvollen und farbenfrohen Fußballtempel“.