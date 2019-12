Delmenhorst. Bier, Tore und Nudelsalat: Der Kreisklassen-Cup des TV Jahn Delmenhorst hält, was er verspricht.

Falls jemand auch nach über fünf Stunden noch nicht wusste, worum es beim Kreisklassen-Cup des TV Jahn vordergründig geht, dann wusste er es am Samstag wohl spätestens bei der Siegerehrung. Am Ende des Fußballturniers in der Stadionhalle ging nicht nur der souveräne Sieger Delmenhorster TB III mit einem großen Pokal nach Hause, auch Jessica Gäbe hatte eine Trophäe (und einen Kasten Bier) mit dabei. Ihre zweiten Jahn-Damen hatte es zwar nicht ins Viertelfinale geschafft, doch die Delmenhorster Altmeisterin war zur wertvollsten Spielerin bestimmt worden – aus höchst vernünftigen Gründen. Sie war nicht nur die älteste Teilnehmerin, sondern hatte auch den leckersten Nudelsalat zum Büffet beigesteuert. „Verdienter ging es also nicht“, sagte Jahns Abteilungsleiter Marco Castiglione.

Zwölf Mannschaften aus zehn Vereinen spielten um den inoffiziellen Titel des Meisters der untersten Kreisklassen, acht davon waren die jeweils niederklassigsten Teams ihres Clubs. Dass die Spieler auch wegen der Geselligkeit gekommen waren, fiel spätestens nach einer Stunde auf, als der Veranstalter bereits für Getränkenachschub sorgen musste. „Das Niveau auf dem Feld war aber auch gut. Es war nicht so, dass da Not gegen Elend gespielt hat“, stellte Castiglione klar.

Mit dem DTB, Titelverteidiger TuS Heidkrug III und dem arg ersatzgeschwächten SV Atlas III erreichten drei der vier Teams aus der 3. Kreisklasse das Halbfinale, während der Bookholzberger TB II im Viertelfinale scheiterte – alle anderen Herrenteams spielen auf dem Feld noch tiefer. Der DTB schaltete dann GW Kleinenkneten II aus, während Atlas mit letzter Kraft den Heidkrugern ein Bein stellte – und anschließend darum bat, das Finale doch als Neunmeterschießen auszutragen.



„Das wäre dem Turnier aber nicht gerecht geworden“, fand Castiglione. So war Atlas im Finale chancenlos und unterlag dem DTB mit 0:4. Damit wurde auch die Marke von 100 Turniertoren geknackt.



Zuvor hatte Kleinenkneten das Spiel um Platz drei gegen Heidkrug gewonnen. Die nächste und dann vierte Auflage des Kreisklassen-Cups ist in Planung . Jahn hat dafür den 2. Januar 2021 als Termin ins Auge gefasst. „Die Mannschaften würden alle gern wiederkommen“, sagte Castiglione.