VfL Wildeshausen führt Fairnesstabelle in der Landesliga an

Trugen mit ihrer Spielweise zu Platz eins in der Fairnesstabelle bei: Jan (links) und Ole Lehmkuhl. Foto: Rolf Tobis

Landkreis. In Sachen Fairness waren die Fußballer des VfL Wildeshausen in der Hinrunde Spitze. Die Mannschaft für die Fairnesstabelle mit 34 Punkte und einer Quote 2,12 an.