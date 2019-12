Delmenhorst. Der Hallenfußball erlebt unten wie oben eine kleine Renaissance. Der TV Jahn Delmenhorst bringt die Kreisklassen-Teams zusammen, das Turnier des SV Baris geht in seine 34. Auflage – und der SV Atlas Delmenhorst spielt bald wohl sogar in der ÖVB-Arena.

