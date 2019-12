Das Fahrerfeld für den Klassiker in der ÖVB-Arena steht CC-Editor öffnen

Weltmeister Theo Reinhardt geht bei den 56. Bremer Sixdays im Team mit Morgan Kneisky an den Start. Foto: imago images/PA Images

Bremen. Zwölfs Team starten am Donnerstag, 9. Januar 2020, in die 56. Auflage der Sixdays Bremen. Für Spannung in der ÖVB-Arena ist gesorgt.