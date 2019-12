Delmenhorst. Tickets für die 2. Delmenhorster Sportgala sind ab sofort im Verkauf. Die Karten für die Veranstaltung am 15. und 16. Februar gibt es auch im dk-Kundenzentrum.

Rechtzeitig zu Weihnachten ist der Vorverkauf für die 2. Sportgala des Delmenhorster TV gestartet. Das Event findet am Samstag,15., und Sonntag, 16. Februar in der Stadionhalle statt. Bei der Premiere im November 2017 kamen an zwei Abenden rund 1000 Zuschauer. Diesmal mit dabei: Turnen TV Deichhorst, Hip Hop Delmenhorster Tanzsportzentrum (TSZ), Kunstradfahren Radfahrverein Adelheide, Einradfahren Delmenhorster TV, Tanzen im TSZ, Cheerleading TSV Lesum-Burgdamm, Rhönrad Sportvereinigung Kirchweyhe und Umgebung sowie Rollkunstlauf Delmenhorster TV. Karten für die Sportgala gibt es im dk-Kundenzentrum. Tickets für Erwachsene kosten sechs Euro, für Kinder bis zwölf Jahre nur drei Euro.