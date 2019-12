Der Sport Duwe-Derby Star Cup bietet drei Tage Futsal für Nachwuchsmannschaften. Symbolfoto: Lars Pingel

Delmenhorst. Zum zweiten Mal richtet der TuS Heidkrug den Sport Duwe-Derby Star Cup in der Delmenhorster Stadionhalle aus. An drei Tagen treten B-, C-, und D-Jugend-Mannschaften gegeneinander an.