Delmenhorst. Der Badminton-Landesligist Delmenhorster FC hat beim Doppelspieltag in der heimischen Willmshalle einen Sieg und ein Unentschieden eingefahren. Damit bleibt das Team auf Platz zwei.

Mit einem 7:1 gegen den Tabellenvierten SG Maschen/Lüneburg II (11:9 Punkte) und einem 4:4 gegen die Nr. 3, SG Buxtehude/Immenbeck (12:8), hat der Delmenhorster FC, mit 16:4 Zählern Zweiter der Badminton-Landesliga, die Verfolger auf Abstand gehalten. Allerdings liegt das Team nunmehr zwei Punkte hinter dem führenden TuS Schwinde. In der Verbandsklasse meldet der abstiegsbedrohte DFC II einen Sieg und eine Niederlage.

Landesliga

DFC – SG Maschen/Lüneburg 7:1. Nach dem 4:4 im Hinspiel erreichte der DFC gegen die SG Maschen/Lüneburg, die nicht in Bestbesetzung antrat, in der Willmshalle einen klaren Sieg. Ole Hahn und Fabian Brandt mussten sich im ersten Herreneinzel nach drei Sätzen geschlagen geben (17:21, 21:17, 18:21). Ilaria Greco (14:21, 21:18, 22:20) und Hahn (21:13, 13:21, 21:12) behaupteten sich in drei Durchgängen. Der verletzte Mannschaftsführer Frank Eilers lobte den Gastgeber: „Es war ein gutes Spiel. Die Mannschaft hat dem Gegner zu keiner Zeit das Gefühl gegeben, dass etwas zu holen ist.“

SG Buxtehude/Immenbeck – DFC 4:4. Alexander Harms (3. Einzel) und Anja Eilers/Hahn mussten gewinnen, um ihrem Team zu einem Punkt zu verhelfen. Harms ließ seinem Gegner keine Chance (21:13, 21:10). Das Mixed kämpfte sich immer besser ins Spiel und behielt nach drei Sätzen die Oberhand (17:21, 22:20, 21:11). DFC trifft am Sonntag, 26. Januar, in Stade auf Spitzenreiter Schwinde und den Vorletzten, Schwinde II.

Verbandsklasse

Post SV Leer – DFC II 6:2. Gegen den Gastgeber setzten sich das 2. Doppel (Henning Cohrs/Christian Spreng) und Spreng im 2. Einzel durch. Stephan Hebel/Frederic Holzenkämpfer und Cohrs verloren nach drei Sätzen.

DFC II – TV Metjendorf III 7:1. Im zweiten Spiel landete Delmenhorst einen wichtigen Sieg. Christine Wachtendorf beklagte die einzige Niederlage. Vor dem punktlosen Schlusslicht SVC Wilhelmshaven und BV Varel I belegt DFC II (jeweils 6:14) den sechsten und damit ersten Nicht-Abstiegsplatz. Der Rückstand gegenüber Metjendorf III und SC Melle 05 beträgt fünf Zähler. Der DFC II trifft am Sonntag, 26. Januar, in Damme auf Varel und Wilhelmshaven.