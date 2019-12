Falkenburg. Das Team des VfL Wildeshausen, mit Ole Lehmkuhl und Nils Schlüter, hat die erste Kreismeisterschaft im E-Football gewonnen. Im Finale besiegte das Duo Louis Langkrär und Finn Littelmann vom SF Wüsting-Altmoorhausen mit 3:0.

