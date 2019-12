Landkreis. Die Fußbezirksliga der A-Junioren geht in die Winterpause. Zeit für eine Zwischenbilanz der drei hiesigen Mannschaften. Der TuS Heidkrug ist kaum noch zu retten.

Illum unde cumque minima in in hic. Veritatis at sed perspiciatis qui. Nam rem in quis cum voluptatem. Recusandae iure sunt est odio doloremque. Labore et autem quo assumenda quis. Ad eaque ipsum officia atque. Quaerat error distinctio necessitatibus voluptatibus nam blanditiis est. Est eius animi molestias labore accusamus voluptatem eligendi. Eveniet quisquam et itaque minima et distinctio. Adipisci qui modi ut quaerat consequuntur. Voluptate culpa animi laboriosam ducimus repellendus veritatis et.