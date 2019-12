Delmenhorst. Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV reisen am Samstag, 19.30 Uhr, zum Tabellenführer Blau-Weiß Merzen. Große Chancen rechnet sich das Team von Spielertrainer Stacy Sillektis nicht aus.

Die Generalprobe des Delmenhorster TV am vergangenen Wochenende war absolut gelungen. Die Oberliga-Basketballer gewannen ihr Heimspiel gegen den VfL Stade II mit 92:57. Jetzt kommt es am heutigen Samstag zum Duell zwischen dem Tabellendritten, DTV, und dem Tabellenführer Blau-Weiß Merzen. Für Devils-Spielertrainer Stacy Sellektis ein echter Härtetest. Mit sechs Siegen sind die Merzener noch ungeschlagen. Auch ihre Korbbilanz von 475:378 kann sich sehen lassen. „Das wird schwer“, ist sich Sillektis sicher. Er wartet in Merzen eine tolle Kulisse. Zwei Spieler hat er besonders im Fokus. Center Darreon Tolliver und Romello Steffen. „Wir wollen sie möglichst lange ärgern“, gibt der Coach die Marschroute vor.

Perfekte Freiwurfquote

Was Sillektis gegen Stade ausgesprochen gut gefallen hat, war die perfekte Quote von der Freiwurflinie. Aufbauspieler Ali Akkurt (Foto, am Ball) war mit 23 Punkten der Topscorer und lieferte erneut eine bärenstarke Partie ab. Janek Thomas, der variabel im Aufbau und als Flügelspieler einsetzbar ist, wird definitiv fehlen. Zusätzlich ist Tim Frerichs mit einer Grippe angeschlagen. Ob er die Reise nach Merzen mitmachen kann ist fraglich.