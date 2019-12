Delmenhorst. Mit zwei ganz starken Turnieren bei der Nord Cup 2019 haben sich die Rock'n'Roller Karina Kunst und Jesko Opitz noch Platz zwei gesichert. Diesen Platz ertanzten sie sich auch in Krefeld

Beim Sinter Claas-Cup der Rock’n’Roller in Krefeld, dem letzten Turnier der Nord Cup Serie 2019, konnten sich Karina Kunst und Jesko Opitz in der B-Klasse mit einer starken Akrobatikleistung erneut Platz zwei ertanzen. Zuletzt hatten sie eine Woche zuvor in Flensburg Rang drei geholt. Dort hatten sie beim international besetzten Turnier als bestes deutsches Paar auf dem Podium gestanden, berichtete Walter Buck vom TV Deichhorst.

Premiere für Malou Buck und Elias Meyer

Bei den Schülern erreichten Charlotta Meyer und Henry Adler in Krefeld trotz Fehler im Tanzvortrag, dank einer sehr guten Leistung in den Mehrkampf-Stationen Kondition und Koordination noch den neunten Platz. Das Duo Paulina Krolikowski und Janosch Ahlers, war etwas enttäuscht, dass sie in der Mehrkampfwertung, trotz fehlerfreier Tanzvorrunde, bei den Schülern nur Platz zwölf belegten. Erstmals starteten in der Schüleraufbauklasse S1 (sechs bis neun Jahre) Malou Buck und Elias Meyer. Sie entschieden den Tanzbereich mit einer fehlerfreien Leistung klar für sich und lagen auch nach ordentlichen Ergebnissen der übrigen Mehrkampfstationen auf Platz 1.

Nach der Vorrunde noch in Führung

Bereits in der Vorrunde der B-Klasse zeigten die Deichhorster Karina Kunst und Jesko Opitz, dass an diesem Tag mit ihnen zu rechnen war. Obwohl noch nicht alle akrobatischen Elemente optimal gelangen, gingen sie in Führung liegend ins Finale. Dort zeigte sich ein ähnliches Bild. Obwohl die Akrobatik im theoretischen Wert nicht ganz so hoch war, konnten Kunst/Opitz mit Exaktheit und fehlerloser Darbietung die „Akro-Wertung“ klar für sich entscheiden, analysierte Buck.

Im tänzerischen Bereich fehlten allerdings einige Punkte zum Gesamtsieg. Mit Platz zwei nehmen sich auch in der Nord Cup Wertung inzwischen Platz 2 ein.