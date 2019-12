Delmenhorst. Die Sportredaktion des Delmenhorster Kreisblatts verlost vier Sitzplatzkarten für das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und dem FSV Mainz 05.

Die bittere Niederlage gegen den SC Paderborn hat bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen für weitere Verunsicherung gesorgt. Nach dem Auswärtsspiel am Samstag bei Bayern München kommt der FSV Mainz 05 am Dienstag, 17. Dezember, bereits ab 18.30 Uhr ins Weserstadion. Für das letzte Werder-Heimspiel vor der Winterpause verlost das dk 2x2 Sitzplatzkarten. Wer gewinnen will, schickt bis Freitag, 12 Uhr, eine Mail mit dem Betreff Werder, dem Namen und der Adresse an aktionen@dk-online.de. Der Gewinner wird per Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.