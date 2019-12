Ganderkesee/Schönemoor. Bei den Gantertagen des Reit- und Fahrvereins Schönemoor feiern Reiter aus der Gemeinde Ganderkesee diverse Podestplätze.

Die Gantertage des RuFV Schönemoor haben in neun Spring- und Dressurprüfungen wieder große und kleine Reiter vereint. In der L*-Stilspringprüfung, dem höchsten Niveau des Wochenendes, schafften es Siegerin Sina Stüwe von RuFV Diek-Bassum auf Lissaro’s Gentleman, die zweitplatzierte Katrin Schäfer vom RV Ganderkesee auf Querkus S und Julia Gickel auf Consul vom RK Frei Tempo Kirchhatten auf das Podium. Schäfer gewann auf Summerful auch auf A**-Niveau. Marie-Jolie Beyer holte in der E-Stilspringprüfung und im Dressurwettbewerb weitere Siege für Ganderkesee. Jette Kruse vom RV Grüppenbühren freute sich in der A*-Silspringprüfung ebenso über Rang drei wie Vereinskollege Lukas Beckmann und Springreiterwettbewerb – er war einziger männlicher Teilnehmer auf dem Podest. Für den RV Hohenböken holte Celin Josie Hagstedt zwei dritte Plätze, Nina Teichmann einen für den RuFV Große Höhe.