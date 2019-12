Stenum. Zwei Unentschieden gab es am Wochenende für die Fußball-Junioren des VfL Stenum. Die A-Jugend spielte 1:1 bei der JSG Obergrafschaft. Die B-Jugend trennte sich 0:0 vom VfL Oldenburg.

Die Nachwuchsfußballer des VfL Stenum, Aufsteiger in Landesligen, haben ihre letzten Partien vor der Winterpause mit Punkteteilungen beendet. In einem Verfolgerduell kam die A-Jugend bei der JSG Obergrafschaft zu einem 1:1. Die B-Junioren kehrten mit einem 0:0 vom VfL Oldenburg zurück. Die B-Jugendlichen des TuS Heidkrug kamen nicht zum Einsatz. Sie bestreiten am Samstag, 12 Uhr, beim VfL Oldenburg das letzte Punktspiel dieses Jahres.

A-Junioren

JSG Obergrafschaft – VfL Stenum 1:1 (1:1). VfL-Coach Tim Müller lobte die Spätform seiner Mannschaft: „Es war eine herausragende Leistung. Wir haben variabel gespielt. Es gab hohes Tempo, gute Kombinationen und viele Chancen – und das nach 25 Spielen. Leider haben wir nicht gewonnen.“ Tobias Altenhöner brachte die Platzherren, die mit 26 Zählern Fünfter sind, bereits in der dritten Minute in Führung. Müller: „Nach einem Freistoß standen wir beim zweiten Ball zu ungeordnet.“ Mit einem 25-Meter-Freistoß gelang Marcel Marquardt in der 24. Minute der Ausgleich für den VfL, der mit 27 Zählern Position drei belegt. „Tor, Latte, Pfosten: Wir haben so ziemlich alles getroffen“, betonte der Coach. Obwohl seine Elf in Schüttorf „nur“ einen Treffer erzielte, stellte er fest: „Es war ein toller Auftritt – spielerisch und kämpferisch.“ Am Sonntag beteiligen sich die Stenumer A-Junioren mit drei Mannschaften an der Vorrunde der Futsal-Kreismeisterschaft. Die B-Junioren sind auch mit drei Futsal-Teams im Kreis am Start.

B-Junioren

VfL Oldenburg – VfL Stenum 0:0. Nach ihrem ersten Remis, das Co-Trainer Malte Tönjes als „gerecht“ bezeichnete, geht der VfL, der in 14 Spielen 19 Punkte gesammelt hat, als Siebter der Landesliga in die Winterpause. Tönjes: „Beide Teams konnten defensiv überzeugen. Bei uns stimmte der Einsatz über 80 Minuten.“