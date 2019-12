Der TV Neerstedt hat mit 23:27 beim VfL Fredenbeck II verloren. Symbolfoto: Henrik Schaper

Neerstedt. Der Handball-Verbandsligist TV Neerstedt steckt nach der vierten Niederlage in Folge endgültig in der Krise. Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Andreas Müller mit 23:27 beim VfL Fredenbeck II.