Delmenhorst. Die Sportredaktion des Delmenhorster Kreisblatts hat Sitzplatzkarten für das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und dem SC Paderborn verlost.

Nach dem wichtigen 3:2-Auswärtssieg in Wolfsburg steht für Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga das Heimspiel gegen den SC Paderborn auf dem Programm. Das dk hat 3x2 Sitzplatzkarten verlost. Sechs dk-Leser verfolgen die Partie am Sonntag ab 18 Uhr im Weserstadion. Die Gewinner sind: Holger Kipper (Delmenhorst), Reimund Stolle (Delmenhorst) und Michael Thiemann (Delmenhorst) – die Gewinner wurden benachrichtigt.