Delmenhorst. Werder Bremen empfängt am Sonntag in der Fußball-Bundesliga den SC Paderborn – das Delmenhorster Kreisblatt verlost Karten.

Nach dem wichtigen 3:2-Auswärtssieg in Wolfsburg steht für Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga das Heimspiel gegen den SC Paderborn auf dem Programm. Am Sonntag, 18 Uhr, ist der Aufsteiger und aktuell Tabellenletzte im Weserstadion zu Gast. Das dk verlost noch 3x2 Sitzplatzkarten. Wer gewinnen will, schickt bis Freitag, 12 Uhr, eine Mail mit dem Betreff Werder, dem Namen und der Adresse an aktionen@dk-online.de. Der Gewinner wird per Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.