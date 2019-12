Das Trainergespann des TuS Hasbergen, Mohamed Charour (links) und Chawkat El-Hourani, liebäugelte bereits mit einem Rücktritt. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Fußball-Kreisligist TuS Hasbergen hat schon einige Krise überstanden. Trotz einer Katastrophen-Hinrunde glaubt man am Tell auch dieses Mal wieder an die Rettung.