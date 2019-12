Hude. Mit einem 9:1-Heimsieg gegen die Spielvereinigung Oldendorf hat der TV Hude I seine perfekte Saison in der Tischtennis-Verbandsliga fortgesetzt.

Die Tischtennisspieler des TV Hude haben ihre Erfolgsserie auf 14:0 Punkte ausgebaut. Der Verbandsliga-Tabellenführer hatte am Samstag wenig Mühe, um gegen die Spielvereinigung Oldendorf einen 9:1-Heimsieg einzufahren. Die Huder Reserve hatte zuvor im Abstiegskampf beim 9:5 ebenfalls über Oldendorf wichtige Zähler gesammelt. Am Sonntag bei der TSG Dissen (6:9) endete dann ihr Lauf.

Über Weihnachten ganz oben stehen

Die erste Mannschaft verfügt weiterhin über die besten Karten, um über Weihnachten ganz oben zu stehen. Gegen Oldendorf nutzte man am Samstagabend die Gunst der Stunde. Die Gäste waren ohne ihre starke Nummer eins Tobias Jürgens in die Hoheluchthalle gekommen – und hatten bereits vorher Kräfte gelassen. Schon am Mittag musste die Spielvereingung gegen Hudes Zweite antreten, die ihren Ruf als Mannschaft der Stunde unterstrich. Nach dem 1:2-Rückstand nach den Doppeln trumpften die Huder in den Einzeln gewohnt zielstrebig auf. Im ersten Durchlauf wurde mit einer 5:1-Serie der Grundstein zum Sieg gelegt. Stärkste Akteure waren Finn Oestmann, Sören Dreier und Alexander Hilfer, die jeweils zwei Soloerfolge beisteuerten.

Nur eine Stunde und 50 Minuten

Danach musste Oldendorf gegen Hude I spielen und hatte keine Chance. „Man hat gemerkt, dass bei unseren Gästen die Luft schon etwas raus war“, sagte Mannschaftskapitän Marc Engels. Die Huder bogen schon in den Eingangsdoppeln auf die Siegerstraße ab und legten ein 3:0 vor. Es wurde ein glatter Durchmarsch in einer Stunde und 50 Minuten und damit das kürzeste Huder Spiel der Saison. „Nach einem 0:3 noch zurückzukommen, das ist einfach ganz schwer“, sagte Engels.

Statistik Ergebnisse TV Hude – Spvg. Oldendorf 9:1. Henke/Meyer – Chrzanowski/Asmann 12:10, 11:4, 8:11, 11:6; Farrell/Engels – Bietendorf/Seifert 10:12, 11:1, 6:11, 11:7, 11:6; Lingenau/Schmitt – Henschen/Hogg 11:4, 7:11, 11:6, 11:6; Farrell – Chrzanowski 11:6, 11:6, 11:5; Henke – Seifert 4:11, 6:11, 6:11; Lingenau – Henschen 11:6, 11:8, 11:6; Engels – Bietendorf 11:13, 5:11, 11:6, 11:3, 11:8; Meyer – Hogg 11:7, 8:11, 5:11, 11:6, 12:10; Schmitt – Asmann 11:9, 11:7, 12:10; Farrell – Seifert 13:11, 11:5, 11:6. TV Hude II - Spvg. Oldendorf 9:5. Oestmann/Stüber – Chrzanowski/Asmann 4:11, 9:11, 9:11; Scherf/Dreier – Bietendorf/Seifert 6:11, 13:11, 3:11, 12:10, 9:11; Hilfer/J. Meißner – Henschen/Hogg 6:11, 11:7, 11:7, 8:11, 11:7; Oestmann – Chrzanowski 11:5, 11:6, 11:2; Stüber – Seifert 6:11, 6:11, 4:11; Scherf – Henschen 11:7, 9:11, 9:11, 11:5, 11:4; Dreier – Bietendorf 12:10, 11:9, 4:11, 11:5; Hilfer – Hogg 11:7, 8:11, 11:5, 11:3; J. Meißner – Asmann 11:8, 4:11, 11:6, 7:11, 11:6; Oestmann – Seifert 8:11, 12:10, 7:11, 11:8, 11:4; Stüber – Chrzanowskiu 4:11, 8:11, 11:5, 2:11; Scherf – Bietendorf 14:16, 11:9, 9:11, 10:12; Dreier – Henschen 11:8, 11:9, 12:14, 11:9; Hilfer – Asmann 12:14, 11:3, 11:5, 11:9. TSG Dissen - TV Hude II 9:6. Lippold/Sieker – Stüber/Lehmkuhl 11:6, 9:11, 11:5, 11:5; Heitz/Gessat – Scherf/Dreier 11:6, 12:14, 11:6, 11:5; Redeker/Söcker – J. Meißner/Ewert 7:11, 11:9, 11:2, 9:11, 1:11; Heitz – Scherf 11:8, 10:12, 11:4, 11:9; Gessat – Stüber 11:13, 5:11, 11:9, 4:11; Redeker – J. Meißner 11:13, 11:8, 11:9, 13:11; Lippold – Dreier 11:13, 9:11, 9:11; Sieker – Lehmkuhl 11:8, 6:11, 11:7, 11:7; Söcker – Ewert 11:7, 14:12, 4:11, 11:7; Heitz – Stüber 11:7, 5:11, 4:11, 11:7, 6:11; Gessat – Scherf 13:11, 5:11, 6:11, 3:11; Redeker – Dreier 11:7, 6:11, 8:11, 5:11; Lippold – J. Meißner 11:6, 11:3, 11:6; Sieker – Ewert 12:10, 11:3, 11:1; Söcker – Lehmkuhl 11:8, 11:8, 11:5.

Schon im ersten Einzel präsentierte sich dann Hudes Spitzenspieler Ryan Farrell in Spiellaune – er hatte zuletzt schon bei den „Ulster Open“ einen vielumjubelten Sieg gefeiert. Christoph Chrzanowski schlug er locker in drei Sätzen. Das folgende 0:3 eines an diesem Tage nicht fit wirkenden Florian Henke gegen Linkshänder Marcel Seifert sollte aus TVH-Sicht der einzige Ausrutscher bleiben. Danach hatten nur noch Marc Engels und Gerrit Meyer in ihren Fünfsatzspielen gegen Hendrik Bietendorf und Garret Hogg mehr Mühe als die Kollegen. Beide mussten über die volle Distanz gehen.

Der Rest ist dann schnell erzählt. Hudes Neuzugang an der Position sechs, Uwe Schmitt, hat sich nach Startschwierigkeiten inzwischen in der Liga perfekt eingelebt. Er hatte bei seinem glatten 3:0 über Florian Asmann ebenso wenig Probleme, wie anschließend Farrell beim 9:1-Schlusspunkt gegen Chrzanowski.

Finn Oestmann pausierte

Hude I thront also an der Tabellenspitze, aber auch die Reserve muss sich nicht verstecken. In Dissen endete allerdings die Serie von vier Siegen. Wegen des Vorabiturs musste Finn Oestmann pausieren. Auch der nach seinem Comeback famos eingeschlagene Alex Hilfer reiste nicht mit. Sie wurden durch Julian Ewert und Andreas Lehmkuhl aus der dritten Mannschaft (Bezirksoberliga) ersetzt. Mit dem frühen Spielbeginn um 10.30 Uhr und dem weiten Anfahrtsweg der Gäste gab es weitere Hürden. Trotzdem hielten die Huder die Partie lange offen. Man musste mit leeren Händen heimfahren, hatte kämpferisch jedoch alles Machbare abgerufen.

Vorrunde ist deutlich besser verlaufen

Die Vorrunde ist aus der Sicht des TV Hude II bisher deutlich besser verlaufen als erwartet. Mit 8:6 Punkten und Platz vier können die Männer aus dem Klosterort sehr zufrieden sein. Am kommenden Wochenende endet für sie die Hinrunde mit den Spielen bei Kellerkind Lüneburg und dem Tabellenzweiten Lunestedt II. Mit einem zählbaren Erfolg gegen Aufsteiger Lüneburg könnten die Hiesigen ihre gute Bilanz abrunden. In das Duell gegen den Titelaspiranten Lunestedt geht man indes als klarer Außenseiter und kann ganz locker aufspielen. Ein Punktgewinn wäre eine Überraschung.