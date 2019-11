Neerstedt. Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt treten an diesem Samstag zu Hause an. Sie empfangen den TV Dinklage.

Den Blick auf die Oberliga-Tabelle schenken sich die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt derzeit. Das in der Saison 2019/20 noch punktlose Team soll von Spiel zu Spiel schauen, um irgendwann aus der neun Partien währenden Niederlagenserie herauszukommen. "Wir müssen uns erst einmal wieder finden. Dazu muss jede Einzelne richtig motiviert sein, denn es ist allen schon bewusst, dass mit den bisher gezeigten Leistungen die Klasse nicht zu halten sein wird", sagt Michael Kolpack, der den TVN mit Maik Haverkamp trainiert, vor dem Vergleich mit dem Tabellenfünften TV Dinklage, der am Samstag ab 19.30 Uhr in Neerstedt antritt.

TV Neerstedt will Paroli bieten

"Das Team ist zur Zeit unzufrieden, weil es keinen Erfolg sieht. Doch die Motivation ist zu jedem Spiel wichtig, denn um etwas zu erreichen, muss das Team auch alles geben", erklärt Kolpack. Im Training klappe vieles sehr gut, doch an der Umsetzung im Spiel hapert es immer wieder. Der TVN-Coach hofft, dass die Mannschaft in der Heimpartie gegen den Favoriten aus Dinklage, der in Jana Stromann (97) und Anne Kolbeck (66) die Führende und die Viertplatzierte in der Liste der besten Oberliga-Torschützinnnen aufbietet, doch an die Trainingsleistungen und zudem an das Engagement der zweiten Halbzeit der zurückliegenden Partie beim Wilhelmshavener SSV anknüpft (25:29 nach 9:17-Pausenrückstand). So könne es gelingen, dem TVD Paroli zu bieten. Wenn es dann am Ende nicht reicht, habe man eben alles gegeben, sagt Kolpack. Im TVN-Kader fehlt weiterhin die verletzte Delia Mathieu.