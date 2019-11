Delmenhorst. Der 68-Jährige Holger Fischer gibt im Jahr 2020 die Ämter des Stadtsportbund-Vorsitzenden und des Chefs des Turnkreises ab. Er engagiert sich seit mehr als 50 Jahren ehrenamtlich für den Sport.

