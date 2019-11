Ganderkesee. Optimistisch: Lars Osterloh, Trainer der Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg, setzt vor dem Heimspiel seines Teams gegen den VfL Horneburg voll auf Sieg.

Mit gehörigem Optimismus blickt Lars Osterloh, der gemeinsam mit Birgit Deeben die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg betreut, auf das Oberliga-Heimspiel gegen den VfL Horneburg, das an diesem Samstag um 19 Uhr in der Halle am Steinacker in Ganderkesee angepfiffen wird. „Ich gehe davon aus, dass wir das Spiel gewinnen“, sagt er. Zwar verfüge der Aufsteiger aus dem Landkreis Stade, der derzeit mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz der Tabelle liegt, über eine gute mannschaftliche Geschlossenheit, die aber, so Osterloh, kein ernsthaftes Problem darstellen dürfte. „Wenn wir unsere Leistung bringen, werden wir einen Sieg einheimsen“. Immerhin kann die HSG Hude/Falkenburg, die nach der unglücklichen Auswärtsniederlage vor 14 Tagen gegen den MTV Tostedt (26:30) auf Tabellenplatz sechs abgerutscht ist, auf seinen vollständigen Kader zurückgreifen.