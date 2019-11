Delmenhorst. Daniel von Seggern, Trainer des SV Atlas II in der Kreisliga, wird zum Ende der Saison den Verein verlassen. Gemeinsam mit Co-Trainer Rouven Heidemann wird sich der Sportliche Leiter, Bastian Fuhrken, nach einem neuen Trainer umsehen.

