Delmenhorst. In der Fußball-Landesliga der A-Junioren hat sich der VfL Stenum keine Blöße gegeben. Bei Schlusslicht BW Hollage siegte der Dritte mit 5:0.

Bei der B-Jugend steckten die hiesigen Vertreter Niederlagen ein: Der VfL Stenum verlor mit 1:2 gegen den SV Hage und der TuS Heidkrug kehrte mit einem 0:8 vom SC Spelle-Venhaus zurück.

A-Junioren

BW Hollage – VfL Stenum 0:5 (0:2). „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden“, meinte Stenums Cheftrainer Tim Müller. Malcolm-Tarik Jumpertz traf in der 13. und 23. Minute. In der 28. und 74. Minute sorgte Desmond Kwame Ampofo für das 4:0. Den Schlusspunkt setzte Marcel Marquardt per Handelfmeter (81.). „Die Jungs haben nicht viel zugelassen“, sagte Müller.

B-Junioren

VfL Stenum – SV Hage 1:2 (1:1). Den sechsten Auftritt am Kirchweg beendete der Landesliga-Aufsteiger mit der ersten Heimniederlage. Bennet Kruse brachte Stenum in Führung (3.). Fünf Minuten später glich Janek Harms aus. In der 62. Minute gelang Aaron Hinrichs der entscheidende Treffer für Hage.

SC Spelle-Venhaus – TuS Heidkrug 8:0 (2:0). Dem Letzten standen nur zwölf Spieler zur Verfügung. Unter anderem fehlte der etatmäßige Torwart Moritz Loska. Seinen Posten übernahm erneut Feldspieler Melvin Eilers. „Melvin tut mir am meisten leid“, sagte Trainer Christian Goritz. „Ihm gebührt großer Respekt.“ Der TuS machte seine Sache in Hälfte eins gut. Nach der Pause, so Goritz, habe der Gegner aus allen Lagen geschossen. Tore: Keanu Isfort (4), Sandro Salgado und Kim Schürhörster (je 2).

Anzeige Anzeige

„Gerade bei Auswärtsspielen haben wir nur wenige Spieler. Die, die immer dabei sind, tun mir leid“, betonte Goritz. Der Kader umfasste zu Saisonbeginn 21 Aktive. Fünf Spieler, so Goritz, seien mittlerweile in die Zweite gewechselt. Aufgrund der Wetterlage könne man kaum trainieren. Der Coach: „Es ist schwierig, die Jungs bei Laune zu halten.“