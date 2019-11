Delmenhorst. Der SV Baris Delmenhorst ist am Sonntag beim SV Wilhelmshaven, dem neuen Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga mit 0:5 unter die Räder gekommen.

„Der Gegner hat unsere Schwächen recht schnell erkannt und seine Chancen dann eiskalt genutzt“ sagte Önder Caki, Cheftrainer des ersatzgeschwächten Fußball-Bezirksligisten SV Baris, nach dem deutlichen 0:5 (0:3) beim SV Wilhelmshaven. „Vor der Pause sind vier Bälle auf unser Tor gekommen und es stand 3:0. Das lag auch an unserer eigenen Dummheit“, ergänzte der Coach. Da bei den Gästen einige Spieler ausfielen, musste Caki in der Defensive Umstellungen vornehmen. „Dadurch hat die Abstimmung nicht geklappt“, betonte er.

Elfmeter für Wilhelmshaven

Ein Elfmeter leitete die deutliche Niederlage im Jadestadion ein. Caki beschrieb die Szene so: „Fynn Birke ist gefallen. Als er aufstand, ist er mit der Hand an den Ball gekommen. Man kann den Elfmeter pfeifen.“ Ercan Karavul brachte die Wilhelmshavener in der 15. Minute vom Punkt aus in Führung. Im Anschluss an eine Standardsituation gelang Reno-Jan Janssen in der 22. Minute der zweite Treffer der Hausherren. Per Kopf erhöhte Christoph Lange in der 30. Minute auf 3:0.

"Danach war die Luft raus"

In der zweiten Halbzeit lief es bei Baris besser, die Delmenhorster standen wiederholt vor dem Anschlusstreffer. „Ein Tor wurde aufgrund eines Foulspiels nicht anerkannt“, sagte Caki. „Zwischen der 55. und 60. Minute standen wir vor dem 3:1. Wäre es gefallen, hätten wir eventuell noch eine Chance gehabt.“ So markierte der Wilhelmshavener Nicolas Heibült in der 82. Minute aber das 4:0. „Danach war die Luft raus“, kommentierte Caki dieses Tor.

Ex-Delmenhorster Andreas Lorer trifft

Eine Minute später verlor seine Mannschaft in einer Vorwärtsbewegung den Ball. Mit einem 20-Meter-Schuss in den Winkel setzte der Ex-Delmenhorster Andreas Lorer den Schlusspunkt unter das 5:0 des Favoriten. „Bis 20 Meter vor dem gegnerischen Tor haben wir eigentlich gut gespielt. Wir kamen dann aber nicht oft genug zu zwingenden Gelegenheiten“, berichtete Caki. Der SV Wilhelmshaven, der die Tabellenführung vom spielfreien Stadtrivalen Frisia übernahm, verfüge über eine clevere Mannschaft, erkannte der Baris-Trainer an.