Delmenhorst. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst werden im Niedersachsenpokal ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnen das Viertelfinalspiel bei BW Hollage.

Mit einem 5:2 (3:2) beim Oberliga-Vierten BW Hollage haben die Fußballerinnen des TV Jahn, Nr. 12 der Regionalliga, den Sprung ins Halbfinale des AOK-Niedersachsenpokals geschafft. In der Runde der letzten Vier empfangen die Delmenhorsterinnen am 13. April (Ostermontag), 13 Uhr, den Ligakonkurrenten VfL Jesteburg, der sich mit einem 4:0 beim TSV Abbehausen durchgesetzt hat. Außerdem erreichten gestern die TSG 07 Burg Gretesch mit einem 3:0 beim FC Eintracht Northeim und als große Überraschung der Oberligist SV Hastenbeck (4:1 über Regionalliga-Spitzenteam Hannover 96) das Halbfinale.

Auf dem Kunstrasenplatz in Wallenhorst entwickelte sich zunächst ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In der 7. Minute köpfte Maryam Matta den Ball an den Pfosten. Zwei Minuten später stand deren Teamkollegin Nathalie Heeren vor der Führung. Ab der 20. Minute übernahm der Gast die Regie. Nach Vorarbeit von Neele Detken brachte Julia Hechtenberg den Favoriten per Kopf in Führung (25.). Dann fielen vier Treffer in nur neun Minuten, Matta, die nach einer Parade von Hollages Torfrau Jessica Meier traf (31.), und Hechtenberg, die ein Zuspiel von Pia von Kosodowski verwertete (35.), sorgten für die 3:0-Führung des TV Jahn, die aber nicht lange hielt. Stefanie Gühmann (36.) und Mannschsftsführerin Katharina-Johanna Jarzyna (39.) brachten Hollage wieder ins Spiel.

„Nach dem Seitenwechsel galt es, die Ruhe zu bewahren und Konter zu setzen“, sagte Jahns Cheftrainer Claus-Dieter Meier. Zweimal Detken und Hechtenberg verpassten gute Gelegenheiten. Der Regionalligist gestattete dem Gegner keine Großchancen mehr. Die beiden letzten Tore dieses Pokalspiels gingen auf das Konto von Detken: In der 58. Minute spielte sie Torhüterin Meier aus und in der 90. Minute traf sie nach Vorarbeit von Hechtenberg. Nach dem 4:2, so Coach Meier, sei das Spiel gelaufen gewesen. „Es war aber nicht so einfach, wie es vom Ergebnis her aussieht. Wir mussten viel tun“, fügte er hinzu. er