Wildeshausen. Der VfL Wildeshausen steht seit Sonntag auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft verlor die Landesliga-Partie gegen den BV Essen mit 0:1

150 Fußballfreunde haben am Sonntag in Wildeshausen eine Landesligapartie erlebt, die gerne als „typisches 0:0-Spiel“ bezeichnet wird. Gleichwohl gab es am Ende dieser „langweiligen Begegnung“ (Teamkoordinator Daniel Pasker) einen Sieger, denn der BV Essen setzte sich beim VfL Wittekind mit 1:0 (1:0) durch. „Landesliga, Ende November: Dafür war dieses Spiel typisch“, meinte auch Coach Patrick Meyer, dessen Mannschaft am Ende mit leeren Händen dastand.

Meyer, eigentlich Co-Trainer beim VfL, ist in diesen Wochen Hauptverantwortlicher. Marcel Bragula, der ansonsten als Chef fungiert, hält sich berufsbedingt im Ausland auf.

Erstmals auf dem Abstiegsplatz

Wildeshausen kassierte die siebte Niederlage im 15. Spiel und fiel auf Rang zwölf und damit erstmals auf den ersten Abstiegsplatz zurück. Die letzten Sechs müssen die Liga verlassen. Der VfL (20 Punkte) nimmt diese Position nur aufgrund des ungünstigeren Torverhältnisses gegenüber dem VfR Voxtrup ein. Den Tabellenvierten SV Bevern und GW Mühlen auf Platz 13 trennen nur vier Zähler. Natürlich hätte sich Meyer einen gelungeneren Einstand gewünscht. Er analysierte die Niederlage, blickte aber auch nach vorne: „Am nächsten Sonntag wollen wir beim VfL Germania Leer wieder besseren Fußball spielen.“

Auf Standardsituationen gehofft

Defensiv, so der Trainer, habe der VfL eine gute Leistung gezeigt. „Offensiv war es aber eines der schwächeren Spiele“, ergänzte er. Beide Mannschaften favorisierten immer wieder lange Bälle. Aus dem Spiel heraus, so Meyer, habe es keine hundertprozentigen Chancen gegeben. Das entscheidende Tor fiel nach einem Ballverlust im Mittelfeld. „Nach einem Befreiungsschlag“, schilderte Meyer die entscheidende Szene, „war die Abwehr unsortiert. Thorben Schütte, der bis dahin gut verteidigt hatte, sah unglücklich aus.“ Essens Torschütze Vafing Jabateh entschied die 1:1-Situation gegen Schlussmann David Lohmann für sich. Anschließend gelang es dem VfL nicht, den Ausgleich zu erzielen. Meyer gestand: „Wir haben auf Standardsituationen gehofft.“ Vergebens.

Drei verletzte Spieler

Der Coach beklagte nicht nur das 0:1, sondern auch verletzte Spieler. „Alexander Kupka hat mich aus dem Krankenhaus angerufen und gesagt, dass er sich das Nasenbein gebrochen hat“, berichtete Meyer. Kupka schied in der 45. Minute aus. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff musste der verletzte Maximilian Seidel das Feld verlassen. In der 80. Minute, fünf Minuten nach der dritten Auswechslung, konnte Steven Müller-Rautenberg, der einen Schlag auf die Bänder erhalten hatte, nicht weitermachen. „Wir hoffen, dass er sich nicht schwerer verletzt hat“, sagte Meyer.