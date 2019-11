Stenum. Gegen zehn Mann von GVO Oldenburg hat der VfL Stenum in der Fußball-Bezirksliga mit 4:2 gewonnen. Zweimal Bastian Morche sowie Daniel Götz und Maximilian Klatte erzielten die Tore für den VfL.

Der VfL Stenum hat sich mit einem 4:2 (2:1)-Arbeitssieg gegen GVO Oldenburg in die Fußball-Winterpause verabschiedet. Im Bezirksliga-Duell zweier spielstarker Mannschaften vor 60 Zuschauern am Kirchweg fand der Aufreger der Partie bereits in der 36. Minute statt. GVO-Spieler Jann Schlötke wollte sich an der Außenlinie den Ball zum Einwurf holen. Dabei schubste er Stenums Trainer Thomas Baake, der daraufhin zu Boden ging. Die Aktion erinnerte stark an eine Szene vor zwei Wochen in der Fußball-Bundesliga, als Frankfurts David Abraham Freiburg-Coach Christian Streich umgecheckt hatte. In Stenum zeigte Schiedsrichter Mirco Vietor dem Oldenburger die Rote Karte. „Ich habe mir gedacht, dass kann er einfach nicht bringen“, meinte Baake mit etwas Abstand auf die Szene.

Morche wieder in der Anfangself

Sein Team hatte eindeutig besser ins Spiel gefunden. Stürmer Bastian Morche, der nach drei Spielen wieder in der Anfangself stand, bildete zusammen mit Dierk Fischer eine Doppelspitze. Auf der anderen Seite nahm der erkältete Torjäger Lasse Dworczak zunächst auf der Bank Platz. Die Hausherren präsentierten sich griffiger, was dazu führte, dass die Oldenburger Spieler schon früh anfingen, sich gegenseitig lautstarke Anweisungen zu erteilen – allen voran Torhüter Felix-Tobias David.

In der achten Minute setzte sich Dierk Fischer auf der linke Seite durch. Seinen Pass verwertete Morche mit einem 18-Meter-Schuss zur 1:0-Führung. Stenum blieb auch danach die dominierende Mannschaft. Fynn Dohrmann schickte Morche in der 21. Minute per Steilpass Richtung GVO-Strafraum, wo er David locker umkurvte und zum 2:0 einschob.

Platzverweis von Schlötke

Nach dem Platzverweis gegen Schlötke kamen die Gäste mit zehn Mann auf einmal besser in die Partie. „Da waren wir dann ebenbürtig“, erklärte GVO-Coach Jan Majewski. Kurz vor der Pause gab es noch eine Ecke für die Oldenburger. Marius-Sean Harenberg verlängerte per Kopf auf Mario Brands, der zum Anschlusstreffer (45.+1) aus kurzer Distanz einköpfte. Zur zweiten Halbzeit brachte Majewski dann Dworzcak. Es dauerte sieben Minuten bis der „Unterschiedspieler“, so Baake, seinen 14. Saisontreffer zum 2:2 erzielt hatte. Allerdings nur dank eines Riesenpatzers von VfL-Torhüter Maik Panzram.

Nur zwei Gelbe Karte

Den Rückschlag steckten die Stenumer gut weg. Nur sechs Minuten nach dem Ausgleich brachte Daniel Götz den VfL mit 3:2 wieder in Führung. Einen Freistoß des starken Mark Gerken drosch Götz volley in die Maschen. Danach wurde das Spiel hektischer. Trotzdem beließ es Schiedsrichter Vietor bei zwei Gelben Karten. Kurz vor Schluss drängte GVO noch einmal auf den Ausgleich. Stenums Maximilian Klatte nutzte einen Konter zum 4:2-Endstand (90.+4). „Der Sieg war hoch verdient“, sagte Thomas Baake und freute sich vor allem darüber, dass man nach dem Ausgleich nicht wieder eingebrochen sei und sich mit den drei Punkten belohnt hat. Baake: „Mit dem 4:2 in den Köpfen gehen wir jetzt in die Winterpause“.