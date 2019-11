Hude. Der FC Hude überwintert auf einem Abstiegsplatz in der Fußball-Bezirksliga. Am Sonntag verlor das Team von Trainer Lars Möhlenbrock beim TSV Abbehausen mit 4:5.

Es gab an diesem Sonntag auch nicht ausschließlich schlechte Nachrichten für die Fußballer des FC Hude. Immerhin hatte Aaron Lepthien im Auswärtsspiel beim TSV Abbehausen sein erstes Tor seit fast genau anderthalb Jahren erzielt, außerdem geht man mit stolzen 36 Treffern in die Winterpause – mehr hatte der Club zu diesem Zeitpunkt in der Bezirksliga zuletzt vor 22 Jahren auf dem Konto. Es ist allerdings zu verständlich, dass in Hude niemand deshalb den Sekt kalt stellen wird: Nach dem 4:5 (1:4) in Abbehausen rutschte das Team von Lars Möhlenbrock auf einen Abstiegsplatz – und auch Möhlenbrocks Laune erreichte den Tiefpunkt: „So dürfen wir nicht verlieren. Das ist ein schlechter Abschluss einer schlechten Hinrunde.“

Hude hatte große Ambitionen

Die Huder waren mit großen Ambitionen in die Saison gegangen und wollten es ins obere Tabellendrittel schaffen, dafür machen sie aber nach wie vor viel zu leichte Fehler. Nach der Führung durch das erste Saisontor von Kapitän Torben Hellemann in der 18. Minute fingen sich die Gäste vier Treffer in zehn Minuten ein – einmal war Adrian Dettmers zur Stelle (28.), dann dreimal hintereinander Dennis Wego (32./35./38.), jeweils nach Abbehauser Flanken.

Bessere zweite Hälfte

Die zweite Hälfte bot dennoch Anlass zur Hoffnung für den Rest der Saison. Nach den Einwechslungen von Cümeyt Yildiz und Lepthien lief vieles besser. Ingmar Peters verkürzte nach Yildiz-Freistoß auf 2:4 (47.), nach dem fünften Gegentreffer durch Tom-Cedric Böger (53.), brachten Lepthien (62.) und Baris Sarikaya (67.) die Huder auf 4:5 heran. Dann flog Wego eine Viertelstunde vor Schluss nach wiederholtem Foul mit Gelb-Rot vom Platz – doch Hude brachte den Ball auch in Überzahl nicht mehr über die Linie. „Mit vier Auswärtstoren zu verlieren, ist extrem bitter“, sagte Möhlenbrock. „Dass wir Vorletzter sind, rüttelt vielleicht den einen oder anderen wach.“