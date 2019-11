Delmenhorst/Celle. Die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst überstehen durch ein 2:1 beim MTV Eintracht Celle auch das 17. Saisonspiel in der Fußball-Oberliga ohne Niederlage.

Der irre Lauf des SV Atlas geht weiter. Die Delmenhorster gewannen am Sonntagnachmittag beim MTV Eintracht Celle verdient mit 2:1 (1:0) und blieben damit auch im zehnten Auswärtsspiel ungeschlagen – Rekord für die eingleisige Fußball-Oberliga Niedersachsen. Florian Stütz brachte die Gäste per Foulelfmeter in der siebten Minute in Führung, Marek Janssen erhöhte in der 49. Minute. Dann wurde es aber noch einmal eng, nachdem Tim-Yannick Struwe für Celle verkürzt (68.) und der Delmenhorster Julian Harings die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (72.). Doch die Führung hielt.

Nach der insgesamt bereits 17. Partie ohne Niederlage rückte Atlas bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter VfV Hildesheim heran, desses Partie bei Germania Egestorf-Langreder ausfiel. Die Delmenhorster stehen auf Relegationsplatz zwei und haben vier Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten VfL Oldenburg, bei einem Spiel weniger.