Delmenhorst. Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst zeigen gegen Spitzenteam VfL Fredenbeck eine Galavorstellung.

Am Samstagabend hat Jörg Rademacher ein Adjektiv benutzt, das er nicht oft verwendet: „Das war ein geiles Handballspiel“, sagte der Cheftrainer der Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst. Und da „geil“ auch für „überragend“ oder „eindrucksvoll“ steht, mochte der Zuhörer dem ausgewiesenen Experten nicht widersprechen. Wenige Minuten zuvor hatte seine Mannschaft einen Gala-Auftritt mit einem imponierenden 34:23 (15:13) gekrönt. Und das gegen den VfL Fredenbeck, der erwiesenermaßen nicht zur „Laufkundschaft“ (Rademacher) gehört. Er reiste mit lediglich fünf Minuspunkten und als Tabellenvierter an. Diesen vierten Platz hat nun die HSG inne, die als Siebter ins Rennen gegangen war.

HSG nimmt Fredenbecks Besten aus dem Spiel

Am Anfang erlebten die 320 Zuschauer in der Halle am Stadion das erwartet enge Spiel. Am Ende stand der deutlichste Saisonsieg der Handball-Spielgemeinschaft, die den Gegner förmlich überrollte, zu Buche. Zunächst hatte der VfL die Nase vorn, ehe Rademacher die Defensive umstellte. „Das hat für Stabilität gesorgt“, merkte der Coach an. Mit dem 11:10 brachte Mario Reiser die Hausherren erstmals in Führung (22.). In der 25. Minute lag die HSG mit 12:13 zurück. Es folgte der erste 6:0-Tore-Lauf, den Reiser in der 34. Minute mit dem 18:13 beendete. Der Gast hatte dem druckvollen Spiel der HSG, die in den ersten 16 Minuten nach der Pause lediglich drei Treffer zuließ, nur wenig entgegenzusetzen. Die Aktiven des VfL zeigten ihre Unzufriedenheit deutlich. Insbesondere Jan Torben Ehlers, ansonsten Kopf der Mannschaft und Torjäger, verheimlichte seinen Unmut nicht. Ihm wies die HSG die Rolle eines Statisten zu. Rademacher: „Wir wollten Ehlers rausnehmen. Das ist uns gelungen.“ Im Anschluss an das 20:16 durch Fredenbecks Yakup Köksdal (39.) erzielte die HSG bis zur 46. Minute erneut sechs Treffer in Folge. Auch angesichts des Zehn-Tore-Vorsprungs ließ der Gastgeber nicht locker und bejubelte am Ende den sechsten Sieg im neunten Spiel.

Stolzer Trainer verspricht Sonderurlaub

Die vom überragenden Rückraum immer wieder wirkungsvoll in Szene gesetzten Außenspieler Stefan Timmermann und Mario Reiser, die zusammen elf Tore beisteuerten, zeigten starke Leistungen. Rademacher lobte diese beiden Aktiven („Die Außen haben absolut gestochen und waren unsere Matchwinner“). Reiser habe sein bestes Spiel gezeigt. Ein Extralob richtete der Trainer auch an die Adresse von Torwart Sönke Schröder, der in der zweiten Halbzeit „toll gehalten“ habe. Unter anderem parierte Schröder zwei Strafwürfe des VfL, bei dem gleich drei Siebenmeter-Schützen antraten. Der seit Wochen imponierende Jörn Janßen, den die Fredenbecker phasenweise in Manndeckung nahmen, verwandelte sämtlich fünf Siebenmeter der HSG und brachte es auf elf Tore. Er führt die Oberliga-Bestenliste mit nunmehr 87 Treffern an (Quote 9,67).

Rademacher, der während der Schlussphase unter anderem auch Kreisläufer Alexander Schoeps, der nach dem Abpfiff die „Humba“ dirigierte, und Torhüter Silas Schumacher einwechselte, betonte: „Was wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, ist aller Ehren wert. Ich bin auf die letzten Wochen mega stolz und kann nur meinen Hut ziehen.“ Die Spieler hätten die Taktik „super“ umgesetzt und stets Lösungsmöglichkeiten gefunden. „Bis Weihnachten können sie sich einen Sonderurlaub verdienen. Sie haben heute damit angefangen“, fügte der Trainer schmunzelnd hinzu.